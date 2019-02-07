مسؤول أممي: الحوثيون يواصلون منعنا من الوصول لمخازن القمح بالحديدة

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، إن مليشيات الحوثي في اليمن، ما زالت ترفض حتى اليوم، السماح للأمم المتحدة بالوصول إلى مخازن القمح في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وأعرب لوكوك، في بيان صحفي الخميس، عن “قلقه البالغ من عدم قدرة الأمم المتحدة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، على الوصول إلى المطاحن التي يوجد بها حبوب تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر”.

وأضاف أن “كميات الحبوب مخزنة في المطاحن منذ أكثر من 4 أشهر، وقد تتعرض للتلف، في حين يشرف نحو 10 ملايين يمني على المجاعة”.

وكانت مليشيات الحوثي قصفت صوامع مطاحن “البحر الأحمر” التي تقع ضمن نطاق سيطرة القوات الحكومية، الشهر الماضي، ما تسبب في اندلاع نيران التهمت كميات كبيرة من الحبوب.

وعلق وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية، معمّر الإرياني، على تصريحات لوكوك، بقوله، إن “كشف الأمم المتحدة عن الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وفتح ممرات آمنة لقوافل الاغاثة الانسانية وتفريغ مخزون القمح في المطاحن، خطوة في الاتجاه الصحيح”.

وأضاف الأرياني في سلسلة تغريدات له على تويتر، أن “مصداقية وسمعة ومكانة الأمم المتحدة في محك حقيقي وبيان السيد مارك لوكوك ينبغي أن ينعكس في الإفادة الدورية للمبعوث الخاص لليمن أمام مجلس الأمن الدولي”.

وطالب الأمم المتحدة، بـ”لعب دور أكثر فعالية وتأثيرًا في التخفيف من معاناة المدنيين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية والذين باتوا دروعًا بشرية”.

كما طالب بـ”اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق قيادات المليشيا الحوثية التي لم تنفذ حتى اليوم أيًا من التزاماتها في اتفاقات السويد”.