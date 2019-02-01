التحالف يستهدف موقعًا حوثيًا لتخزين الطائرات المسيرة بصنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، استهدافه موقعًا تابعًا لمليشيا الحوثي شرقي العاصمة صنعاء.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن القصف استهدف موقعًا تستخدمه مليشيا الحوثي في تخزين وتجهيز الطائرات المسيرة.

وأضاف أن القصف “يأتي في إطار عملية مستمرة منذ أسبوعين لتدمير قدرات الحوثيين في مجال الطائرات المسيرة في أعقاب هجوم دام بطائرة من ذلك النوع على مسيرة عسكرية للحكومة اليمنية”.

وتابع أن التحالف نفذ العملية “لتدمير هدف عسكري مشروع”.

وأكد “التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام المليشيا الحوثية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.”