غريفيث يغادر صنعاء بعد جولة التقى فيها زعيم ميليشيا الحوثي

غادر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، مساء الخميس، العاصمة صنعاء، مختتمًا بذلك جولة جديدة من مساعيه الدبلوماسية للدفع باتجاه تطبيق اتفاق السويد بين أطراف الصراع في اليمن.

وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مفضّلًا عدم الكشف عن هويته، كونه غير مخوّل بالحديث للإعلام، إن المبعوث الأممي غادر قبل ساعات متوجهًا إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث يتواجد مكتبه، وفق الأناضول.

وأضاف أن المسؤول الأممي لم يدلِ بتصريحات للصحفيين.

والإثنين الماضي، وصل غريفيث صنعاء، حيث التقى زعيم ميليشيا الحوثيين، عبدالملك الحوثي، ورئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” (أعلى سلطة للحوثيين) مهدي المشاط، حيث اجتمع مع الأخير في مناسبتين.

كما أجرى المبعوث الأممي زيارة إلى مدينة الحُديدة غربي البلاد.

وأثمرت زيارة غريفيث عن إفراج الحوثيين عن أسير سعودي كان يعاني من مرض مزمن، مقابل إطلاق التحالف العربي الذي تقوده المملكة، سراح 7 أسرى حوثيين.