قتلى وجرحى بانفجار في الحديدة اليمنية

قُتل 6 مدنيين على الأقل وأصيب نحو 20 آخرين؛ جراء انفجار سيارة إسعاف في السوق التجاري لمدينة “المخا” الساحلية جنوب محافظة الحديدة اليمنية، مساء الإثنين.

وذكرت مصادر عسكرية في ألوية العمالقة، أن سيارة إسعاف كانت متوقفة بالقرب من محل تجاري في “المخا” انفجرت بشكل مفاجئ، مخلّفة قتلى وجرحى من المدنيين.

ووفق المصادر، فإن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة أكثر من 20 آخرين في الانفجار.

في غضون ذلك، رجحت مصادر محلية أن يكون سبب الانفجار زرع عبوة ناسفة في سيارة الإسعاف، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن دراجة نارية هي من انفجرت بالقرب من سيارة الإسعاف.