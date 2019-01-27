اليمن.. مقتل 3 حوثيين أثناء تفخيخهم منزلًا في الحديدة

قتل 3 من مسلحي الميليشيات الحوثية، يوم الأحد، لدى محاولتهم تفخيخ منزل في حي “السابع من يوليو” في مديرية “الحالي” بمدينة الحديدة غرب اليمن، وفق ما أكدت وكالة “خبر” المحلية.

ونقلت الوكالة عن سكان محليين قولهم “إنهم شاهدوا انفجارًا ضخمًا في أحد المنازل المحيطة بالمستشفى، صباح الأحد، تزامن مع تواجد عناصر حوثية كانت تنشر الألغام في محيط المنزل”.

وأضافت أن “سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان، لانتشال بقايا جثث العناصر الثلاثة”.

وتستمر الميليشيات الحوثية في نشر الألغام والعبوات الناسفة وحفر الخنادق في بعض الأحياء في مدينة الحديدة وضواحيها، في انتهاك متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.