غريفيث يعود إلى صنعاء قادمًا من الأردن

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الاثنين، إلى العاصمة صنعاء، بعد أيام فقط من زيارة مماثلة للمدينة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وقال مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي، إن المبعوث الأممي وصل إلى المطار قادمًا من العاصمة الأردنية عمان، حيث يوجد مكتبه”.

وأضاف المصدر أن “مسؤولين في وزارة الخارجية بإدارة الحوثيين، كانوا في استقباله بالمطار”، دون التطرق لتفاصيل.

ومن المقرر أن يعقد المبعوث الأممي لقاءات مع مسؤولين حوثيين، تبحث مسألة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، واستمرار التهدئة الميدانية.

والأربعاء الماضي، غادر غريفيث، صنعاء، بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام، عقد خلالها لقاءات مع قيادات حوثية، تناولت سبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم المتعثر، قبل أن ينتقل إلى العاصمة السعودية الرياض، ولقائه في اليوم التالي، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الذي بحث معه جهود إحلال السلام في البلاد.

والأحد، قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إن الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، وعده خلال لقائه به في نيويورك بأن “الحوثيين سينسحبون من مدينة وموانئ الحديدة، من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، لاتفاق في مشاوراتهما في السويد يقضي بوقف إطلاق النار في الحديدة، وانسحاب قوات الطرفين إلى خارج المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

كما توصل الطرفان إلى تفاهم لتحسين الوضع في تعز، وتبادل الأسرى الذين تجاوز عددهم 16 ألفًا من الطرفين.

ورغم مرور نحو شهر ونصف الشهر على الاتفاق، إلا أنه لم يتم تحقيق أيّ تقدم في تطبيقه على الأرض.