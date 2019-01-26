رئيس بلدية نيويورك السابق يهاجم ترامب ويصفه بـ”الفاشل”

هاجم “مايكل بلومبرغ” رئيس بلدية نيويورك السابق، يوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفه بأنه “فاشل”.

وقال الملياردير وقطب الإعلام المرجح أن يترشح لانتخابات الرئاسة عام 2020:”أعتقد أنه من الواضح أن هذا الرئيس لا يمكن مساعدته في هذه المرحلة، وأن الإسناد الذي يحاول موظفوه تقديمه في المكتب البيضاوي لا يجدي نفعًا”.

وأضاف، خلال كلمة أمام رواد أعمال من الحزب الديمقراطي، أن”الرئيس يرسب فقط في كل امتحان.. وعلينا أن نتأكد أن أمامنا شخصا ما مختلفًا في البيت الأبيض، وأنا ملتزم بذلك”.

وكشف بلومبرغ أنه أجرى مناقشات مع زعماء الحزب الديمقراطي، ومع مسؤولين في ولايتي أيوا، ونيوهامبشر، حيث أقرب منافسات للترشيح، لكنه قال حين سُئل عن احتمال خوضه للسباق إنه لم يتخذ قرارًا بعد.

وقال:”سيكون أمرًا عظيمًا أن أصبح رئيسًا للولايات المتحدة، لكن ينبغي عليك أن تنظر فيما يمكن أن تقوم به في القطاع الخاص، وفي فرص انتخابك، عائلتك وحياتك الخاصة.. وشركتك، ولا أحب الانسحاب من التحديات، لكنني أمام تحديات متعددة”.

وكانت مجلة “فوربس” قدَّرت العام الماضي ثروة بلومبرغ بأكثر من 50 مليار دولار، وستمكنه أمواله من تمويل حملته، لكن ذلك سيثير -على الأرجح- انتقادات من ديمقراطيين آخرين منافسين له.