الأمم المتحدة: 8 قتلى بهجوم على مركز للنازحین في اليمن

أعلنت منسقة الشؤون الإنسانیة للأمم المتحدة في الیمن، ليز غراندي اليوم الأحد، مقتل 8 مدنيين وجرح 30 آخرين، بقصف استهدف مركزًا للنازحين في محافظة “حجة”، في حين اتهمت أطراف موالية للشرعية الحوثيين بالوقوف خلفه.

وقالت غراندي في بيان: إن “مركزًا جماعيًا للأشخاص النازحین داخليًا في مدیریة “حرض” بمحافظة “حجة” تعرض أمس السبت للقصف؛ ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 30 آخرین، دون ذكر الجهة التي قامت بذلك”.

وأضافت أن “أي ھجوم على موقع مدني، عمل منعدم الضمیر، وخرق واضح للقانون الإنساني الدولي”، ولم تشر المسؤولة الأممية إلى الجهة التي نفذت القصف، مشددة على أنه “يجب على أطراف النزاع أن تبذل ما بوسعھا لحمایة المدنیین”.

وأوضحت أنه خلال الشھرین الماضیین، قتل عشرات المدنیین في محافظة “حجة”، ونزحت مئات الأسر، لا سیما في مديرتي “حرض” و”حیران”.

وقالت إن “هناك أكثر من ملیون شخص في محافظة حجة، یعانون حاليًا من انعدام الأمن الغذائي”.