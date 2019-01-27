وزير الخارجية اليمني: غوتيريش وعدني بانسحاب الحوثيين من الحديدة‎

قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، اليوم الأحد، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وعده بأن الحوثيين سينسحبون من مدينة وموانئ الحديدة (غرب)، من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وأوضح اليماني في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر”، إنه “خلال لقاء السبت وعد الأمين العام للأمم المتحدة، بألّا يخذل الشعب اليمني الذي تربطه به علاقة خاصة مذ كان مفوضًا ساميًا للاجئين”.

وأضاف “غوتيريش قال إن اتفاق الحديدة سينفذ، والحوثيين سيغادرون المدينة والموانئ كخطوة أولى باتجاه تحقيق السلام في اليمن”، دون التطرق لتفاصيل.

خلال لقائنا بالأمس، وعد الأمين العام @antonioguterres بأن لا يخذل الشعب اليمني الذي تربطه به علاقة خاصة مذ كان مفوضا ساميا للاجئين. قال بأن اتفاق الحديدة سينفذ وأن الحوثيين سيغادرون المدينة والموانئ كخطوة أولى باتجاه تحقيق السلام في اليمن https://t.co/e6AQu5yxw8 — Khaled Alyemany (@KhaledAlyemany) January 27, 2019

ويومي السبت والجمعة الماضيين، كان اليماني قد عقد عدة مباحثات في نيويورك، بينها لقاء غوتيريش ووزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو.

وكانت الحكومة اليمنية والحوثيون، توصلا لاتفاق في مشاوراتهما في السويد (6-13 كانون الأول/ديسمبر الماضي) يقضي بوقف إطلاق النار في الحديدة، وانسحاب قوات الطرفين إلى خارج المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

كما توصل الطرفان إلى تفاهم لتحسين الوضع في تعز وتبادل الأسرى الذين تجاوز عددهم 16 ألفًا من الطرفين.

ورغم مرور نحو شهر ونصف على الاتفاق، إلا أنه لم يتم تحقيق أي تقدم في تطبيقه على الأرض.