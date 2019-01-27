مباحثات بين الجيش اليمني وقيادة التحالف لإنشاء غرفة عمليات مشتركة

بحث رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني، الفريق الركن عبدالله النخعي اليوم الأحد، مع قيادة قوات التحالف العربي المشترك، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إنشاء غرفة عمليات مشتركة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وذكرت الوكالة أن “النخعي استعرض في الاجتماع، الموضوعات المتصلة بالموقف العام في خطوط المواجهات مع مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وعملية البناء الجارية للقوات المسلحة، والجهود المبذولة من قبل قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، لهيكلة الوزارة ورئاسة الهيئة، وإعداد وتأهيل دوائر الوزارة”.

وأكد المجتمعون على “مراجعة وإعادة النظر في مسائل كثيرة داخل الجيش الوطني، منها القوام البشري والكوادر العسكرية المؤهلة، والإعلام العسكري، وغيرها من الأمور الأخرى”.

وأشاد رئيس أركان الجيش اليمني، بـ”جهود التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات في دعم الحكومة الشرعية، التي تجسدت في أروع معانيها ميدانيًا وإنسانيًا وتنمويًا، ودعمًا في مختلف المحافل والمجالات، ودورهم الميداني والعملياتي الكبير الذي يضطلعون به، في إسناد الجيش الوطني في مختلف الجبهات والمحاور العملياتية والقتالية، لدحر مليشيات الحوثي”.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية، عبّر قادة قوات التحالف العربي، عن أملهم في “تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بين القوات المسلحة اليمنية، وقوات التحالف، لما فيه تحقيق الأهداف المرجوّة لعاصفة الحزم والأمل”.