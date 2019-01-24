مقتل قيادي حوثي وسط ظروف غامضة.. وأنباء عن تصفيته

قتل قيادي عسكري ميداني في ميليشيات الحوثي، الأربعاء بعد ساعات من استدعائه من جبهة نهم بمحافظة صنعاء، وسط أنباء عن تصفيته.

وقالت مصادر يمنية لـ”إرم نيوز” إن “قائد وحدة الدعم اللوجستي في جبهة نهم عبدالحميد المرمري- ابو شداد، قتل في ظروف غامضة في صنعاء على يد مسلح حوثي إثر تصاعد الخلافات مع أعضاء في المكتب الإشرافي للحوثيين”.

ونقلت جثة القيادي الحوثي إلى أسرته بمحافظة عمران شمال اليمن، يوم الاربعاء، بعد إشاعة أنباء مقتله عن طريق الخطأ من أحد مرافقي قيادي حوثي بإحدى المقرات السرية للجماعة بصنعاء.

وبحسب المصادر، تتجه أصابع الاتهام خلف مقتل المرمري، إلى القيادي الحوثي واسع النفوذ عبدالعظيم الحوثي، وشخصيات قيادية أخرى، وسط تصاعد حدة الصراع بين أجنحة الجماعة.

وكان المرمري كان واحدًا من القيادات الميدانية التي تلقت تدريبات مكثفة على يد الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، وكان يعمل مسؤول وحدة الدعم اللوجستي في جبهة نهم بصنعاء.