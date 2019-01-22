انفجارات عنيفة جنوب العاصمة اليمنية صنعاء (فيديو)

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين الانقلابية، فجر الأربعاء، انفجارات متتالية، أرعبت سكان أحياء المناطق الجنوبية من العاصمة، على الرغم من عدم تحليق أي طيران حربي في سماء المدينة.

وقال سكان محليون في صنعاء لـ”إرم نيوز”، إن الانفجارات تتالت بعد انفجار أولي، في منطقة “حزيز” جنوب صنعاء، تسببت بتطاير قذائف وشظايا إلى العديد من الأحياء الأخرى، وسط حالة من الرعب انتابت سكان المنطقة.

وذكر موقع “وكالة خبر للأنباء” المحلي، أن الانفجارات ناجمة عن انفجار رئيسي في إحدى الورش التابعة لمليشيات الحوثيين الانقلابية، التي تستخدمها لتصنيع الألغام والمتفجرات وتعديل العربات العسكرية.

وقال الموقع إن القذائف المتطايرة شملت مناطق حزيز وبيت بوس وصولًا إلى مشارف مديرية سنحان.

ولم يعرف بعد إذا ما تسببت تلك الانفجارات في سقوط ضحايا.