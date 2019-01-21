وسط استمرار خروقات الحوثي.. غريفيث يزور صنعاء للدفع نحو تطبيق هدنة الحديدة‎

بدأ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، زيارة جديدة إلى صنعاء، يوم الاثنين، للدفع قدُمًا في تجاه تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي في السويد، حول هدنة في مدينة الحديدة الإستراتيجية.

وقال مسؤول في مطار العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن “غريفيث وصل إلى المطار قرابة الساعة الـ 13:30 بالتوقيت المحلي”.

وأوضح مصدر في الأمم المتحدة أن “غريفيث يزور صنعاء من أجل العمل على التنفيذ السريع لاتفاق الحديدة”، دون أن يحدد مدة إقامة المسؤول الدولي في العاصمة اليمنية، وما إذا كان ينوي زيارة الحديدة.

وهذه الزيارة هي الثانية المعلنة لغريفيث إلى صنعاء هذا الشهر.

وكان موكب بعثة الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة الهدنة في الحديدة تعرَّض الأسبوع الماضي لإطلاق نار في المدينة اليمنية، دون وقوع إصابات.

ويسري وقف إطلاق النار الهش في محافظة الحديدة غرب اليمن وسط استمرار خرقه من قبل الحوثيين منذ دخوله حيز التنفيذ في الـ 18 من كانون الأول/ ديسمبر.