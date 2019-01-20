وزير يمني: 12 مليون شخص مهددون بالمجاعة القاتلة

كشف وزير التجارة والصناعة اليمني محمد الميتمي، الأحد، أن 22 مليون يمني غير مؤمنين غذائيًا، بينهم 12 مليون مهددون بـ”المجاعة القاتلة”، مطالبًا الدول العربية بتقديم الدعم الفني والمادي لليمن.

وأضاف الميتمي خلال كلمة له اليوم على هامش القمة الاقتصادية العربية ببيروت أن “22 مليون يمني من أصل 29 مليونًا إجمالي عدد السكان غير مؤمنين غذائيًا؛ و3 ملايين ونصف المليون شُردوا من منازلهم”.

ولفت إلى أن هناك “500 ألف لاجئ خارج اليمن، بسبب الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي الانقلابية على الشعب اليمني”.

وذكر الوزير اليمني أن الناتج المحلي لبلاده “انكمش بأكثر من نصف قيمته وخسر الملايين من قوة العمل وظائفهم، وهو ما نتج عنه أن أكثر من 80% من قوة العمل بلا عمل ولا دخل”.

وقدم الميتمي مشروع قرار تم إدراجه على جدول أعمال القمة التنموية، بدعم الإعمار والتنمية في اليمن، داعيًا الدول العربية والدول المانحة إلى تقديم الدعم الفني والمادي لليمن بما يضمن نهضته من جديد.

وختم الوزير كلمته باتهام الحوثيين بدفع البلاد إلى حافة أكبر كارثة إنسانية عرفتها البشرية منذ الحرب العالمية الثانية.