الإرياني: المبعوث الأممي ساهم في تمادي الحوثيين بجرائمهم

هاجم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، على خلفية تصريحاته حول استهداف الحوثيين صباح الخميس، لعرض عسكري تابع للشرعية.

وقال الإرياني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر” إن “أداء المبعوث الخاص لليمن ساهم في تمادي المليشيات الحوثية في جرائمها”.

وأضاف الإرياني أن “المبعوث الأممي، انحرف بمهمته كوسيط لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، باعتبارها نزاع بين حكومة شرعية ومليشيات انقلابية، بينما يصفها المبعوث بطرفي صراع في تجاوز للياقة الدبلوماسية، وانحياز واضح للمليشيات وتشجيعها”.

وتابع: “مثلما أفشلت مليشيات الحوثي، اتفاقات ستوكهولم وتلاعبت بالبرنامج الزمني ورفضت الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة وعطلت أعمال لجنة إعادة تنسيق الانتشار، فإن تصعيدها الخطير بالهجوم على قاعدة العند، لم يدفع المبعوث الخاص للخروج بموقف واضح، يدين الجريمة ويشير بأصابع الاتهام لهذه المليشيات”.

واستهدفت ميليشيات الحوثي، الخميس، عبر تفجير طائرة دون طيار، عرضًا عسكريًا أقامته قوات الشرعية، في قاعدة العند الجوية، الواقعة على بعد 60 كيلو متر تقريبًا شمال العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وأسفر الهجوم عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح، بينهم قيادات عسكرية وجنود وإعلاميون شاركوا في تغطية العرض العسكري.

وأعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن “قلقه من تصعيد العنف” في اليمن.

وأورد الحساب الرسمي لمكتب المبعوث الأممي، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدات جاء فيها: “يعرب المبعوث الخاص عن قلقه من تصعيد العنف الذي جرى اليوم في اليمن، ويحث كل أطراف الصراع على ممارسة ضبط النفس، والامتناع عن مزيد من التصعيد”.

وأضاف: “يناشد المبعوث الخاص أطراف الصراع للعمل على خلق مناخ مواتٍ للحفاظ على الزخم الإيجابي الناتج عن مشاورات السويد، وعن استئناف عملية السلام اليمنية”.