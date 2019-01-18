خالد بن سلمان: السعودية تدين بشدة استهداف الحوثي للفريق الأممي

أدان سفير المملكة العربية السعودية لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، استهداف ميليشيات الحوثي مساء الخميس، لموكب فريق المراقبة الأممي في مدينة الحديدة، عبر إطلاق النار مباشرة تجاه السيارات التي كانت تقلهم.

وقال خالد بن سلمان، في تغريدة له على “تويتر”: “السعودية تدين بشده استهداف أفراد الأمم المتحدة من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في اليمن“.

وأضاف: “الحوثيون انتهكوا التزاماتهم الموقعة في ستوكهولم، ويواصلون الاستخفاف بالقانون الدولي وتصعيد عدوانهم على الشعب اليمني”.

ونشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في وقت سابق على حسابه في (تويتر)، صورًا لتضرر سيارات موكب فريق المراقبة الأممي.

وحول تفاصيل الحادثة، قال الإرياني: “المليشيات الحوثية تطلق النار على موكب الفريق الأممي برئاسة الجنرال باتريك كاميرت، بعد تفقده الأضرار التي لحقت بمجمع إخوان ثابت جراء قصفه ليلة أمس (الأربعاء)، وذلك بعد احتجازه صباحًا لساعات، ومنعه من التوجه لمناطق سيطرة القوات المشتركة، للقاء ممثلي الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار”.

وشدد الإرياني على أن “مجلس الأمن والمبعوث الخاص لليمن، مطالبون بموقف صارم مع مليشيات الحوثي، التي أكدت بتصعيدها الأخير والخطير ما أكدنا عليه مرارًا، أن المليشيات عائق أمام السلام في اليمن، وأنها مجرد أداة إيرانية لنشر الفوضى وزعزعة أمن واستقرار المنطقة وتهديد دول الجوار، وأمن الممرات المائية الدولية في البحر الأحمر”.