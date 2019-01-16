اليمن.. قصف حوثي على حي سكني بمأرب يُسفر عن إصابات (صورة)

قصفت الميليشيات الحوثية في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، حيًا سكنيًا بمحافظة مأرب، أسفرعنه عدد من الإصابات بينها أطفال، فضلًا عن تضرر بعض المنازل.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الحوثيين أطلقوا صاروخ “كاتيوشا” على حي الروضة المكتظ بالسكان في مأرب، ما أسفر إلى إصابة شخصين بينهم طفل وتضرر عدد من المنازل.

ونشر الوزير الإرياني تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيها، إن “المليشيا الحوثية الإيرانية تستهدف بصاروخ كاتيوشا أطلق من مواقعها في جبل هيلان مساء اليوم، حي الروضة المكتظ بالسكان بمدينة ‎مأرب، ما نتج عنه تضرر عدد من المنازل وسقوط جرحى مدنيين بينهم الطفل إبراهيم بندر الطوقي (9 أعوام) وبشير هزاع قائد (37 عامًا)”.

وأشار في تغريدة أخرى: ‏”تصعيد ‎المليشيا الحوثية باستهداف الأحياء السكنية في المناطق المحررة وتعمد الأضرار بالمدنيين يأتي في ظل الدعوات الدولية للتهدئة وإعادة بناء الثقة والدفع قدما باتجاه إحلال السلام، يكشف من جديد التبعية والانقياد الكامل من المليشيا لنظام إيران ودور الأخيرة في دفع الأوضاع نحو التصعيد”.

وحذّر الكثير من المسؤولين اليمنية في الحكومة من استمرار خروقات الحوثيين للهدنة الأممية.