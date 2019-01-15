مقتل وإصابة العشرات من “القاعدة” في هجوم برّي وجوي شرق أبين اليمنية

قتل وأصيب العشرات من عناصر “تنظيم القاعدة“، و5 جنود، في هجوم برّي وجوي نفذته قوات “الحزام الأمني”، مساء الثلاثاء، بإسناد من طيران قوات التحالف العربي المشترك، بمحافظة أبين، جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية في مديرية مودية، شرق محافظة أبين، لـ”إرم نيوز”، إن قوات “الحزام الأمني” المحلية، التي شكّلها التحالف العربي، هاجمت “وادي عويمران” في الشمال الشرقي لمديرية مودية، الذي تنتشر فيه عناصر القاعدة، وخاضت اشتباكات عنيفة مع “المتطرفين”.

ووفقًا للمصادر، فإن الاشتباكات استمرت قرابة أربع ساعات، قبل أن تنسحب قوات “الحزام الأمني” من المنطقة ويتدخل الطيران الحربي التابع لقوات التحالف، ويشّن هجماته على مواقع عناصر “القاعدة” في أطراف الوادي.

وتشير المصادر، إلى أن القصف الجوي والمواجهات المباشرة، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر تنظيم القاعدة، فيما أصيب خمسة جنود من قوات “الحزام الأمني” خلال المواجهات المباشرة.

وتتحصن عناصر القاعدة في المناطق الجبلية والوديان الواقعة بين مديريتي مودية والمحفد، شرق أبين، وغالبًا ما تشّن هجماتها على مواقع القوات العسكرية وحواجز التفتيش بشكل مباغت، قبل انسحابها إلى مواقعها.