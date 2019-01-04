متهم بتفجير المدمرة “كول”.. مقتل قيادي في “القاعدة” بغارة أمريكية شرق اليمن

أفاد مصدر أمني رفيع في الحكومة اليمنية أن القيادي في تنظيم القاعدة “جمال البدوي” قُتل في غارة جوية، صباح اليوم الجمعة، نفذتها طائرة أمريكية مسيرة.

وأوضح المصدر، مفضلًا عدم الكشف عن هويته، أن الغارة استهدفت “البدوي” أثناء تواجده في محافظة مأرب، شرق البلاد، دون تفاصيل إضافية.

وحتى الساعة (13:30 تغ) لم يصدر نفي أو تأكيد من الحكومة اليمنية أو واشنطن.

و”البدوي” هو المتهم الرئيس بتفجير المدمرة الأمريكية “يو إس إس كول” قبالة سواحل اليمن، عام 2002.

وقاد الرجل عملية هروب من سجن المنصورة بعدن (جنوب)، عام 2003، لتسعة متهمين معه في قضية المدمرة “كول”، قبل أن تتمكن السلطات من القبض عليه مجددًا، إلا أنه فرّ ثانية مع 22 آخرين من القاعدة عام 2006.