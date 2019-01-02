الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بعدم الالتزام باتفاق الحديدة

اتهمت الحكومة اليمنية، الأربعاء، الحوثيين، بعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه خلال المفاوضات الأخيرة في السويد.

وقال ممثلو اليمن، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، في الأمم المتحدة، عبر رسالة موجَّهة إلى مجلس الأمن، إن”المتمردين الحوثيين شنّوا هجمات بما في ذلك إطلاق نيران القناصة، وصواريخ باليستية متوسطة المدى في الحديدة حتى بعد الموافقة على الهدنة، وفق الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته”.

وكشف مصدر دبلوماسي أن الرسالة التي تحمل تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر وموجهة إلى “كاكو هواجدا ليون أدوم”، رئيس مجلس الأمن الدولي، وأشارت إلى أن “الحوثيين أقاموا حواجز، وحفروا خنادق في المدينة المطلة على البحر الأحمر”.

وكانت الحكومة اليمنية توصلت خلال المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة في السويد منتصف كانون الأول/ديسمبر لاتفاق مع الحوثيين يقضي بانسحاب متبادل من الميناء – المدينة، ومحافظة الحديدة.

ونشرت وكالة الأنباء “الفرنسية” صورًا من مدينة الحديدة، قالت إنها تُظهر وجود حواجز إسمنتية في مختلف أنحاء المدينة، حيث صُفَّت في بعض الشوارع أكياس من الرمل، وظهرت أكوام من الرمل فيما يبدو أنها من خنادق حفرت حديثًَا.

وفي أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يسمح بنشر مراقبين للإشراف على الهدنة، ووصل فريق مراقبة بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت إلى الحديدة في 23 كانون الأول/ديسمبر.