الأمم المتحدة تعلن تسليم الغذاء لأكثر من 9 ملايين يمني

أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء، أنه سلم أغذية وقسائم غذائية، لأكثر من 9.5 مليون شخص في اليمن في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وهو عدد يقل قليلًا عن المستهدف وهو 10 ملايين شهريًا.

وقال المتحدث باسم البرنامج التابع للأمم المتحدة إيرفيه فيروسيل، في إفادة صحفية بجنيف: “نأمل في الوصول إلى 10 ملايين. سلمنا عددًا أقل من هذا بقليل، لأن الوضع الفعلي أبطأ التوزيع في بعض المناطق ولم يكن الوضع الأمني جيدًا كذلك”.

وأضاف أن “البرنامج تمكن في كانون الثاني/ يناير من توصيل الغذاء إلى منطقتين متضررتين بشدة في مدينة الحديدة، وهما التحيتا والدريهمي، للمرة الأولى منذ يوليو/ تموز بفضل خفض التصعيد”.