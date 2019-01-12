اليمن.. امتداد حريق مصفاة عدن إلى صهريج ثانٍ

أفادت مصادر في مصفاة نفط بمدينة عدن جنوب اليمن، أن الحريق الذي اندلع في المصفاة أمس الجمعة امتد إلى صهريج ثانٍ اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص.

وقالت المصادر، إن قوات الدفاع المدني لم تتمكن من احتواء الحريق، الذي نجم عن انفجار وقع أمس الجمعة ولم يُعرف سببه حتى الآن.

وتخضع عدن لسيطرة الحكومة الشرعية والمدعومة من قِبل تحالف تقوده السعودية.

وأشرفت الأمم المتحدة على محادثات سلام بين الجانبين الشهر الماضي في محاولة لإنهاء الحرب المستمرة بين الطرفين منذ نحو أربعة أعوام، والتي تسببت بمقتل عشرات الآلاف، وتدمير اقتصاد البلد، وجعلت ملايين الناس على شفا الجوع، لكن التوتر بين الجانبين تصاعد بعد تلك المحادثات.

وهاجمت طائرات مسيَّرة تابعة للحوثيين عرضًا عسكريًا للجيش اليمني في محافظة لحج المجاورة لعدن يوم الخميس، مما أدى لسقوط عدد من القتلى.