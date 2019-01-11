حريق كبير جراء انفجار بمصفاة نفط في عدن (فيديو)

اندلع حريق كبير، مساء اليوم الجمعة، في مصفاة عدن النفطية الحكومية، جراء انفجار، طبقًا لمصادر عمالية.

وذكرت المصادر لـ”إرم نيوز” أنه سُمع دوي انفجار، لم تُعرف بعد أسبابه، في أحد الأنابيب النفطية الناقلة إلى أحد خزانات الوقود في المصفاة، قبل أن تبدأ النيران بالاشتعال داخل الخزان.

وبحسب المصادر، فإن فرق الإطفاء في المصفاة بدأت سيطرتها على النيران وتمكنت من احتوائها، إلى جانب عملها المكثّف في تبريد الخزانات النفطية الأخرى القريبة منه، حتى لا تنتقل النيران إليها.

وأكدت المصادر عدم سقوط أي ضحايا بشرية جراء الحريق، الذي التهم نحو 2000 طن من مشتقات الوقود الخام.

وسبق أن شهدت عدن حريقًا في مصفاتها النفطية، خلال العام 2015، أثناء اجتياح مليشيات الحوثيين للمدينة، بعد قصف مدفعي شنته المليشيات على الميناء النفطي، وأدى إلى اشتعال النيران في أحد خزانات الوقود في المصفاة، قبل أن تتم السيطرة عليه لاحقا.