هكذا غازل الحوثيون في ميناء الحديدة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (فيديو)

زارت منسّقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي ميناء الحديدة الجمعة، والذي لا يزال الاتفاق المبرم بشأنه في السويد حبرًا على ورق.

ويظهر فيديو للحظة زيارة غراندي الميناء، أساليب التودد والتقرب التي يتبعها المسؤولون التابعون للحوثيين لمحاولة كسب تعاطف وتأييد المسؤولين الدوليين.

وفي الفيديو يقدم مسؤول تابع لجماعة الحوثي قبعات لغراندي ومرافقيها وسط ضحكات متبادلة.

وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت سابقًا غراندي بالانحياز للحوثيين؛ بتوقيعها اتفاقًا معهم بخصوص فتح جسر جوّي طبي وإنساني، وهو ما اعتبر اعترافًا بسلطة المتمردين المنقلبين على الشرعية السياسية في البلاد.

ووصف سفير اليمن لدى الولايات المتحدة ومندوبها الدائم في الأمم المتحدة، الدكتور أحمد عوض بن مبارك لـ”إرم نيوز” حينها هذا التوقيع، بأنه يمثل تناقضًا واضحًا مع موقف الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبالأخص القرار 2216 (2015)، مشيرًا إلى أنهم أبلغوا مسؤولي الأمم المتحدة العاملين في اليمن مرارًا وتكرارًا بأهمية عدم إعطاء الميليشيات الفرصة لاستغلال الحاجة للتنسيق معهم، لاستخدامها كذريعة لإضفاء الشرعية على الانقلاب.