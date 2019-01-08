ممثلو ميليشيا الحوثي يتغيبون عن اجتماع لجنة وقف إطلاق النار في الحديدة‎

اجتمعت لجنة إعادة تنسيق الانتشار ومراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، غرب اليمن، اليوم الثلاثاء، برئاسة قائد فريق المراقبين الدوليين الجنرال باتريك كاميرت، وسط غياب ممثلي الحوثيين في اللجنة.

وقال مصدر عسكري في “قوات العمالقة”: إن اللجنة أقرت اجتماعًا لها، اليوم، في مناطق سيطرة القوات الحكومية، لكن أعضاء اللجنة من الحوثيين رفضوا الحضور.

وأضاف المصدر، مفضّلًا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخوّل بالحديث للإعلام، أن “كاميرت والمرافقين الدوليين التابعين له عقدوا اجتماعًا بأعضاء اللجنة من الجانب الحكومي، وبحثوا آلية انسحاب قوات الطرفين من مدينة وميناء الحديدة وفق اتفاق السويد”.

وأشار إلى أن كاميرت وضع رؤيته النهائية لعملية انسحاب قوات الطرفين، فيما قدم أعضاء اللجنة من الجانب الحكومي رؤيتهم للوضع في حال نفّذ الحوثيون الاتفاق، بحسب الأناضول.

ووفق المصدر، فإن رئيس اللجنة- التي تضم في عضويتها ثلاثة خبراء عسكريين من الحكومة وثلاثة من الحوثيين بالإضافة إلى ثمانية مراقبين أمميين- أبدى أسفه لعدم حضور الحوثيين.