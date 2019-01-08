تفاصيل لقاء الرئيس اليمني بالمبعوث الأممي

قال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إنّ حكومة بلاده عازمة على تنفيذ اتفاق السويد، الذي أُبرمت مضامينه، الشهر الماضي، بين السلطة الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية، في مفاوضات استمرت لأسبوع بالعاصمة السويدية ستوكهولم برعاية مباشرة من الأمم المتحدة.

جاء تصريح هادي خلال لقاء جمعه، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث.

ونشر مدير مكتب الرئيس اليمني، عبدالله العليمي، تفاصيل اللقاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قائلًا: إنّ الرئيس “أكد دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة وعزم الحكومة الكبير لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، واستعدادها لفتح كافة المنافذ الإنسانية وكافة الإجراءات التي تخفف من المعاناة الإنسانية، وإن الشعب اليمني يدرك جيدًا استغلال الانقلابيين لمعاناته لأسباب سياسية، مطار صنعاء نموذجًا”.

ولفت العليمي إلى أنّ “الرئيس أوضح للمبعوث وجهة نظر الحكومة حول تنفيذ الاتفاقات والتنازلات التي تقدمها الحكومة في سبيل إحلال السلام، وكذا العراقيل التي توضع بصورة يومية من قبل الميليشيات الحوثية الانقلابية أمام تطلعات اليمنيين، وتلكؤهم والتفافهم بل وتنصلهم المستمر من كل ما يتفق عليه”.

ووصف العليمي اللقاء بين الطرفين بـ”البنّاء والعملي والشفاف”.