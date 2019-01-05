خرق حوثي لهدنة الحديدة بالتزامن مع وصول غريفيث إلى صنعاء

قال مصدر عسكري في “ألوية العمالقة” التابعة للجيش اليمني، إن الحوثيين شنوا هجمات مكثفة على مواقع “الألوية”، في تكرار لمسلسل خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح أن الهجمات المتكررة أدت إلى اندلاع معارك جنوبي الحديدة، بالقرب من جامعة المدينة، واستخدم الطرفان فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة، قبل أن تتوقف لاحقاً.

في السياق، قال شهود عيان، إن القصف أدى إلى اندلاع حريق كبير في مخازن برنامج الغذاء العالمي، جنوبي المدينة.

ويأتي تجدد المعارك بالتزامن مع وصول المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى صنعاء، في وقت سابق اليوم، لبحث سبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم لوقف إطلاق النار.