ألوية العمالقة: مقتل وإصابة 25 جنديًا جراء استمرار خروقات الحوثيين بالحديدة

سجلت محافظة الحديدة غربي اليمن، يوم الخميس، خروقات حوثية جديدة لوقف إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة نحو 21 آخرين.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة عبر صفحته في “فيسبوك”: قُتل جنديان وأصيب 16 آخرون، إثر استهداف الحوثيين للواء الأول عمالقة في دوار المطاحن، شرقي مدينة الحديدة“.

وأضاف المركز أن “قصفًا آخر بصواريخ الكاتيوشا على مواقع اللواء الثاني عمالقة في منطقة خط كيلو 16، أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 5”.

وأكد أن “مواصلة الحوثيين لخروقات الهدنة المتفق عليها، سيدفعنا للرد.. يجب على الأمم المتحدة (راعية الاتفاق) أن تضع حداً لهذه الاختراقات المستمرة”.

من جهة أخرى، تترقب محافظة الحديدة، وصول رئيس لجنة إعادة الانتشار للقوات في المحافظة، الجنرال باتريك كامرت، برفقة فريقه المصغر، بعد مروره بالعاصمة الأردنية عمان، للقاء المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث.

وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في وقت سابق من الخميس، خلال مؤتمر صحفي عقده بنيويورك، أن الجنرال باتريك التقى بأعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار الأربعاء، “بواسطة الفيديو” تمهيداً لوصوله إلى اليمن.