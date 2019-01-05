الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين باحتجاز 72 شاحنة إغاثية أممية

اتهمت الحكومة اليمنية اليوم السبت، جماعة “الحوثي” باحتجاز 72 شاحنة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، كانت في طريقها إلى محافظة “إب” وسط البلاد.

وقال وزير الإدارة المحلية، ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح، إن “مليشيا الحوثي الانقلابية قامت اليوم، باحتجاز 72 شاحنة إغاثية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، كانت متجهة إلى محافظة إب”، دون أن يحدد مكان الاحتجاز.

وأضاف، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الحوثيين “يقومون بعمل ممنهج ضد العملية الإغاثية في اليمن، تهدف إلى تجويع الشعب وحرمانه من أبسط الحقوق”.

ودعا الوزير اليمني، منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، ليز غراندي، إلى “سرعة التدخل والضغط للإفراج عن الشاحنات الاغاثية المحتجزة بشكل فوري”، كما طالبها بمخاطبة مجلس الأمن بشأن تلك “الانتهاكات”.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الأمم المتحدة أو الحوثيين حول الاتهامات التي وجهتها الحكومة اليمنية.

والإثنين الماضي، قال برنامج الغذاء العالمي، في بيان نشره عبر موقعه، إنه “جمع أدلة تظهر قيام مسلحي الحوثي بتحويل الشحنات الغذائية التي تم إرسالها لتخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن، إلى مناطق سيطرتهم”.

ونقل البيان عن المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيزلي، قوله إن “هذه الممارسات هي بمثابة سرقة الغذاء من أفواه الجوعى”، وقد شدد على ضرورة “إيقاف هذا السلوك الإجرامي على الفور”.

وقال البرنامج إنه يعمل حاليًا على توسيع نطاق عمليات توفير المساعدات الغذائية، لتصل إلى ما يقرب من 12 مليون شخص من الجوعى في اليمن (من أًصل 28 مليون إجمالي عدد السكان).