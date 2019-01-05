قوات حكومية يمنية تنتزع السيطرة على سوق القات من مسلحي المخلافي وسط تعز

سيطرت قوات حكومية يمنية، اليوم السبت، على سوق “الأشبط” لبيع القات وسط مدينة تعز؛ عقب اشتباكات مع مجاميع مسلحة تتبع لشخص يدعى غزوان المخلافي.

ونقل موقع “عدن الغد” المحلي عن مصدر أمني قوله إن الاشتباكات بين قوات مسنودة بوحدات من الجیش مع مجامیع مسلحة تتبع غزوان المخلافي امتدت من حوض الأشراف حتى حي مستشفى الثورة.

وبحسب المصدر، فإن المواجهات اندلعت عقب محاولة مجاميع غزوان مخلافي السيطرة على سوق “الأشبط” لتجارة القات.

وأوضح أن قوات الأمن أحكمت سیطرتھا على سوق الأشبط وطردت مجامیع غزوان المخلافي منه.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز قد اعتقلت غزوان المخلافي قبل شهرين من الآن قبل أن تطلق سراحه لاحقًا.

قفز اسم المراهق اليمني غزوان المخلافي (18عامًا) إلى واجهة الأحداث في مدينة تعز، بعد أن وجهت إليه اتهامات بقيادة مجموعات مسلحة مسؤولة عن نشر الفوضى في المدينة التي تشهد مواجهات متقطعة منذ سنوات.