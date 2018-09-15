قيادي حوثي يقتل شابًا يمنيًا بسبب “القات”

قُتل شاب يمني مساء اليوم السبت، على يد قيادي حوثي يُدعى صالح الذري (أبو مصطفى) بمديرية المنار في محافظة ذمار، على خلفية رفض الشاب إعطاء القيادي الحوثي “القات” من مزرعته.

وقال مصدر محلي لـ”إرم نيوز”، إن “الشاب مفيد على أحمد الحاج (22 عامًا)، قتل على يد القيادي المشرف الأمني لمديرية المنار، بعد أن رفض الشاب إعطاء القات للقيادي الحوثي من مزرعته بمنطقة شيح في المديرية نفسها”.

وبحسب ذات المصدر، التقى الشاب بالقيادي الحوثي قبيل صلاة المغرب وهو متوجه إلى المسجد، ليطلب منه القيادي أن يقطف له من مزرعته “القات”، وعندما رفض الشاب مبررًا باقتراب موعد صلاة المغرب، أطلق عليه 5 رصاصات، أصابته منها 3 لتنهي حياته مباشرة، وقد فر الحوثي عقب ارتكاب الجريمة.

ونقل المصدر عن عناصر حوثية قولها، إن “أبو مصطفى توجه للقتال في صفوف الحوثيين في جبهة الساحل الغربي بالحديدة”، وأثار مقتل الشاب الذي يدرس في كلية العلوم الإدارية بجامعة ذمار، سخطًا كبيرًا بين الأهالي.

وتمثل محافظة ذمار (100 كم جنوب صنعاء)، واحدة من المحافظات الإستراتيجية بعد محافظة صعدة شمال اليمن، بالنسبة لجماعة الحوثي، حيث ينحدر منها العشرات من قيادة الجماعة في الصف الأول والثاني ويقاتل في صفوفها الآلاف من أبنائها.