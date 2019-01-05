وسط ترجيحات بتعرضه للتعذيب.. وفاة طبيب أوزبكي مختطف لدى الحوثيين

توفي طبيب من الجنسية الأوزبكية، كان مختطفًا لدى ميليشيات الحوثي، أواخر الأسبوع الماضي، بعد بضعة أيام من اختطافه برفقة طبيب آخر ومواطن يمني، بمحافظة إب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وسط اليمن.

وقالت مصادر إعلامية، اليوم السبت، لـ”إرم نيوز”، إن ميليشيات الحوثي، اقتحمت سكن طبيب العظام الأوزبكي، ليلة رأس السنة، الثلاثاء الماضي، واختطفته وطبيبًا آخر يحمل الجنسية الطاجيكية، ومواطنًا يمنيًا، بمدينة يريم، واقتادتهم إلى مكان مجهول.

وأشارت المصادر إلى أن الثلاثة يعملون في أحد المرافق الطبية الخاصة بمدينة يريم، وتتهمهم الميليشيات، بتعاطي الخمر، وفق وسائل إعلام مقربة من الحوثيين.

وبحسب المصادر، فقد توفي الطبيب الأوزبكي، وهو في العقد الخامس من العمر، وسط ظروف غامضة.

ورجحت المصادر أن تكون وفاته نتيجة تعرضه لتعذيب جسدي ونفسي أدى إلى وفاته.