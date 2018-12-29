يستغلها الحوثيون لصالحهم.. حرب قبلية في محافظة ذمار تخلّف أكثر من 20 قتيلًا بينهم 4 أطفال

استمرت المواجهات المسلحة بين قبيلتين في قريتي ثوبان والنصرة، في مديرية الحداء بمحافظة ذمار، جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم السبت، وقد اندلعت منذ مساء أمس الجمعة.

ونقلت صحيفة “عدن الغد” المحلية عن مصادر خاصة من أهالي القرية، قولها إن “الصراع والحرب القبلية بين أهالي القريتين مستمر منذ ستة أشهر؛ بسبب خلافات على اراضٍ حدودية بين الطرفين”.

وأشارت المصادر، إلى أن “هذه الحرب خلّفت ما يقارب الـ20 قتيلًا، بينهم 4 أطفال وجريح من الطرفين، وقتيلان حوثيان و4 جرحى”.

ومازالت المواجهات، التي استخدم فيها الطرفان الرشاشات وأنواع الأسلحة المختلفة، مستمرة منذ مساء أمس.

ولفتت الصحيفة إلى أن “وساطات قبلية عملت طيلة الفترة على إنهاء الخلاف الدائم، لكن دون جدوى، كانت أُخراها أمس، عندما خرجت من أجل تهدئة الأوضاع وفشلت جراء تعنت الطرفين”.

وقالت “عدن الغد”، إن “سلطة مليشيات الحوثي استغلت الصراع القبلي المندلع في أحد أهم وأكبر قبائل المحافظة المناهضة للمشروع الحوثي والمقاومة لانقلابها، وسعت لتوظيف هذا الصراع لإشغال أبناء هذه القبيلة بالاقتتال فيما بينهم، وصرفهم عن المشاركة القوية والفاعلة في معركة استعادة الجمهورية”.