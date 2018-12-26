يمنية توثّق بالفيديو نهب ميليشيات الحوثي لأراضي اليمنيّين في صنعاء‎

وثّقت سيّدة يمنية، عبر تصويرها مقطعًا مرئيًا، نهب وبسط نفوذ ووضع يد عناصر تابعة لميليشيات الحوثي على أراضي الأهالي والمواطنين، بقوة السلاح، وذلك في مديرية بني مطر غرب محافظة صنعاء.

المقطع المرئي الذي صورته السيدة، نشره وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مدونًا رفقته تعليقه على تفاصيل ما تم تصويره.

ويظهر في المقطع أحد رجال الحوثي في حوار مع سيدات، ينتقدن ممارسات الميليشيات تجاه اليمنيّين، فيما هددت إحداهنّ بالشكوى لعبدالملك الحوثي.