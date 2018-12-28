الحوثيون يطلقون صاروخين على مواقع ألوية العمالقة بالحديدة‎

أطلقت ميليشيات الحوثيين في اليمن، مساء الجمعة، صاروخين من نوع جراد على مواقع تمركز قوات ألوية العمالقة المسنودة من التحالف العربي، بمحافظة الحديدة غربي البلاد .

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في خبر عاجل له: إن الحوثيين “أطلقوا صاروخي جراد على مواقع قوات ألوية العمالقة بالقرب من كيلو 16 في الحديدة، وهو الطريق الرئيسي الذي يربط الحديدة بصنعاء”.

وأضاف المركز “أن ميليشيات الحوثي تحاول في هذه الأثناء التسلل إلى مواقع ألوية العمالقة في طريق كيلو 16″، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك “زراعة الألغام في طريق مرور القوافل الإغاثية”. ولم يورد المركز مزيدًا من التفاصيل أو حجم الأضرار التي حدثت.

جاء ذلك تزامنًا مع إنهاء لجنة المراقبة الدولية، اليوم الجمعة، اجتماعاتها في لجنة التنسيق المشتركة بين الحوثيين والشرعية دون إحراز أي تقدم.

وكانت خلية التنسيق في مركز العمليات المتقدم بمحور الحديدة رصدت اليوم 29 خرقًا حوثيًا في المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو الأمر الذي يهدد بفشل الهدنة المتفق عليها في مشاورات السويد.