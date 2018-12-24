كبير المراقبين الأمميين باليمن يزور ميناء الحديدة

زار فريق المراقبين الأمميين لوقف إطلاق النار في محافظة الحُديدة اليمنية، برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، الاثنين، الميناء الإستراتيجي للمحافظة الواقعة غربي البلاد.

وقال مسؤول محلي يمني، مفضلًا عدم نشر هويته، إن “الفريق الأممي قام بزيارة إلى ميناء الحديدة الذي يحمل اسم المحافظة، واطلع على نشاطه”.

وأضاف أن “زيارة الفريق الأممي جاءت في إطار المساعدة الدولية الرامية لاستمرار إدخال المساعدات والواردات التجارية إلى الميناء الحيوي، بشكل سلس”.

ولفت إلى أن الفريق ذاته زار -أيضًا- مواقع في الجهة الشرقية لمدينة الحُديدة، قريبة من خطوط المواجهات التي اندلعت بأوقات سابقة، دون تفاصيل أخرى.

ومساء الأحد، وصل الفريق الأممي إلى مدينة الحديدة، للبدء في مهامه بمراقبة وقف إطلاق النار في المحافظة اليمنية الإستراتيجية.

والجمعة، اعتمد مجلس الأمن قرارًا يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة وتسهيل تنفيذ اتفاقات السويد، وهو ما لقي ترحيبًا من طرفي الصراع (الحكومة اليمنية والحوثيين)، إضافة إلى أطراف إقليمية ودولية.

بدورها أعلنت الأمم المتحدة أنها بصدد نشر مراقبين في الحديدة “بأسرع وقت ممكن”، لمراقبة وقف إطلاق النار ومخرجات مشاورات السويد المنعقدة من الـ 6 إلى الـ 13 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.