اليمن.. سخرية واسعة من وزير حوثي بعد دعوته لـ”مصالحة وطنية”

سخر ناشطون يمنيون من وزير حوثي عقب توجيهه دعوة لوزير في الحكومة اليمنية، لعمل “مصالحة وطنية”.

وكان الوزير في حكومة الحوثي أحمد القنع، كتب تغريدة على “تويتر” قبل يومين، قال فيها: “إلى الأخ ياسر الرعيني وزير الدولة لشؤون الحوار والمصالحة الوطنية في حكومة هادي. ها أنا أمد يدي إليك كوزير في حكومة الإنقاذ للعمل على مصالحة وطنية بين أبناء اليمن ليس ضعفًا ولكن من أجل اليمن. مستعد أتواصل معك أو التقيك حيثما أردت لكن. في اليمن وليس خارجه”.

الـى الاخ ياسر الرعيني وزير الدولة لشئون الحوار والمصالحه الوطنيه في حكومه هادي .ها انا امد يدي اليك كوزير في حكومة الانقاذ للعمل على مصالحه وطنيه بين ابناء اليمن ليس ضعفا ولكن من اجل اليمن .مستعد ا تواصل معك او التقيك حيثما اردت لكن. في اليمن وليس خارجه…. pic.twitter.com/diNwphnKjN — احمدالقنع (@abohemd7000) ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨

ولم يصدر عن الرعيني أي رد حتى الآن، بخصوص دعوة القنع.

وأضاف القنع في تغريدة أخرى فجر الخميس: “ما كتبته ليس نزوة أو دافعًا شخصيًا ها نحن اليوم نتسلم الرؤيه لبناء الدولة من المجلس السياسي وتحتوي على 12 محورًا أولها وأهمها محور المصالحة الوطنية. نحن نعرف ماذ نكتب وماذ نقول”، على حد زعمه.

وتعرض الوزير الحوثي إلى سخرية واسعة، على “تويتر” إذ كتب الصحفي اليمني عبدالله المنيفي: “فاقد الشيء لا يعطيه فكيف بفاقد الإرادة”.

من جانبه، أكد غمدان الشريف، أن “المصالحة تبدأ بتسليم السلاح، والانسحاب، وعودة السلطة الشرعية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني”.

وأضاف الشريف في تعليقه مخاطبًا الوزير الحوثي: “أولًا اقنع ميليشيا الحوثي بمخرجات الحوار الوطني التي تحمل صفة وزير في حكومة الانقلاب، ثانيًا: كيف لك أن تقوم بمصالحة وطنية في الوقت الذي يعتقل الكاتب والمعارض لسياسة الانقلاب في صنعاء”.

مدون آخر يدعى” ابو سعد” علق غاضبًا: “المصالحة أن تخرجوا كل المعتقلين في السجون لديكم وتوفروا للناس الغاز ليعيشوا”.