مقتل ضابط وإصابة مسلحين اثنين في عملية أمنية بعدن

لقي ضابط يمني مصرعه وأصيب مسلحان آخران في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء أثناء تنفيذ عملية أمنية في مدينة عدن جنوبي اليمن .

وقال مصدر أمني في تصريح لـ”إرم نيوز” إن قوة أمنية نفذت عملية أمنية للقبض على أحد المطلوبين في حي المنصورة وسط عدن، اندلعت على إثرها اشتباكات بين القوة الأمنية ومسلحين من أبناء المنطقة، أسفرت عن مقتل ضابط في قسم شرطة المنصورة يدعى ماجد المشدلي .

وأضافت المصادر أن الاشتباكات أسفرت أيضاً عن إصابة اثنين من المسلحين وتم نقلهما إلى المستشفى، أحدهما المطلوب الأمني والذي يدعى أحمد دجاجة.