عدن.. نجاة مدير شرطة خور مكسر من محاولة اغتيال

نجا مدير شرطة مديرية خور مكسر، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، العقيد ناصر عباد الإثنين، من محاولة اغتيال أصيبت على إثرها امرأة.

وقالت وزارة الداخلية اليمنية، في موقعها الرسمي، إن “عبوة ناسفة انفجرت بعد مرور سيارة مدير شرطة خور مكسر، على مدخل الطريق المؤدي إلى شرطة المدينة”.

وأكدت الداخلية أن “العبوة لم تكتمل دائرة انفجارها، إذ انفجر نصفها؛ ما تسبب في إصابة امرأة كانت تمر قرب موقع الانفجار”.

وذكر العقيد، عباد، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن العبوة انفجرت وانفصلت نصف القذيفة، لتتناثر بعض الشظايا”، واصفًا الهجوم بـ”الجبان”.