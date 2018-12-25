صورة المطلوب رقم 39 للتحالف العربي تثير غضب اليمنيّين

أثارت صورة الحارس الشخصي لزعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي والمطلوب رقم 39 للتحالف العربي أبو علي محمد الكحلاني بجوار رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة غرب اليمن الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، جدلًا بين اليمنيين.

وظهر الكحلاني خلال مؤتمر صحفي عقده “كاميرت” في مدينة الحديدة الساحلية، الأمر الذي أثار غضب اليمنيين من وجود قيادي حوثي بجوار المبعوث الأممي.

وقال المدون اليمني وديع عطاء:”حين يظهر إرهابي قاتل بجوار مسؤول أممي يُفترض أنه جاء في مهمة إنسانية، فإن ذلك تناقضٌ أخلاقي سافر يتحمل غريفث المسؤولية عنه بالدرجة الأولى”، مضيفًا في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”:”الأمر برأيي يستدعي أن تبادر الحكومة للفت انتباه الأمم المتحدة”.

المدوّن اليمني توفيق الشرعبي، أكد أن صاحب الصورة هو “المدعو أبو علي الكحلاني المطلوب على لائحة التحالف، ومسؤول الحماية الشخصية لزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي يرتدي زيَّ الأمن، ويرافق الجنرال باتريك في مدينة الحديدة”.

الشاب اليمني معاذ المجد من جانبه أرفق منشوره بعبارة:”خلع الزنة ولبس ميري” في إشارة إلى ارتداء قيادات حوثية ملابس الأمن، وأضاف: “القيادي الحوثي هادي محمد الكحلاني المطلوب رقم 39 للتحالف العربي وقيمته 5 ملايين دولار، يرتدي زيَّ الأمن، ويرافق الجنرال باتريك رئيس لجنة المراقبة الأممية في مدينة الحديدة”.

ولفت المجد إلى أن “الكحلاني المرافق الشخصي لعبد الملك الحوثي الذي صار المشرف الأمني لميليشيات الحوثيين في الحديدة، له سجل حافل بالإجرام من تعذيب، واعتقال، وقتل لأبناء الحديدة، وتفجير المنازل، وإحراق العشرات من المزارع، يظهر مرتديًا رتبة عقيد وبجانب بتريك”.

وكان التحالف العربي قد رصد مكافآت مالية تتراوح بين 5 و30 مليون دولار، لمن يُدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض على قادة وعناصر من الحوثيين متهمين بالإرهاب، ومن بينهم أبو علي الكحلاني الذي يحمل الرقم 39 في القائمة.