أحدهم مقرب من عبد الملك الحوثي.. مصرع أربعة قيادات حوثية بارزة في صعدة

لقي أربعة من القيادات الحوثية البارزة، يوم الجمعة، مصرعهم في محافظة صعدة، معقل الميليشيات، أحدهم مقرب من زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي.

ووفقًا لموقع “الجيش الوطني”، فإن القيادي الحوثي والمقرب من زعيم المتمردين وأحد مؤسسي الجماعة، المدعو علي حسين شيبة باذلي، لقي مصرعه يوم الجمعة إثر استهدافه بمدفعية الجيش في المعارك الدائرة في منطقة مران معقل الميليشيات الحوثية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وأضاف أن ثلاثة قيادات حوثية أخرى قتلت في تلك المواجهات الدائرة في منطقة مران، منذ الثلاثاء الماضي، وهم جابر حسين أبو لحي، واثنان من المشرفين الحوثيين المدعوين يحيى علي عقبي وعلي ناجي خلوفه.

وفي جانب آخر، استهدفت مقاتلات التحالف العربي اليوم الجمعة تعزيزات للميليشيات الحوثية في منطقة الملاجم بمحافظة البيضاء؛ ما أسفر عن تدمير آليات عسكرية للحوثيين ومقتل جميع من كانوا على متنها.