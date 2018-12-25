5 آلاف رجل أمن لتأمين الحديدة عقب انسحاب الحوثيين

كشف المتحدث باسم ألوية “العمالقة” في اليمن، وضاح الدبيش، أن الحكومة الشرعية تعمل على تجهيز قوة من 5 آلاف رجل أمن؛ لإحلالهم مكان ميليشيات الحوثي بعد انسحابهم من مدينة الحديدة ومديرياتها، على مرحلتين، وفقًا لاتفاقية السويد.

وقال الدبيش، إن “غالبية هذه القوة من منتسبي أجهزة الأمن المركزي والشرطة، الذين أقصاهم الحوثيون من وظائفهم بعد سيطرتهم على الحديدة”، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية.

وأكد أن “أفراد هذه القوة يتمتعون بخبرات عسكرية وتدريب عال، وقد تم رفدهم بكافة الإمكانات العسكرية والمتطلبات الأمنية لتنفيذ مهامها”.

وتوقع الدبيش أن “يتم استدعاء أفراد القوة عقب اجتماع اللجنة المشتركة، والشروع في نزع الألغام التي زرعها الحوثيون في المدينة، على أن يكون من مهماتها تأمين مداخل ومخارج المدينة والمحافظة والمنشآت الحكومية”.