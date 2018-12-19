التحالف العربي يقصف هدفًا بمطار صنعاء لأول مرة منذ محادثات السويد

أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الأربعاء، أنه استهدف طائرة دون طيار في مطار صنعاء، في أول ضربة ضد هذا المطار الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين منذ محادثات السويد.

وقال التحالف في بيان “تدمير طائرة دون طيار ومنصة الإطلاق بمطار صنعاء الدولي”، مشيرًا إلى “تدمير الطائرة في مرحلة الإعداد لإطلاقها، وتحييد هجوم إرهابي وشيك”.

وأفاد بأن الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، لاسيما أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

واعتبر التحالف أن الميليشيا الحوثية، تستخدم مطار صنعاء كثكنة عسكرية، في مخالفة فاضحة للقانون الدولي الإنساني.

وصنعاء غير مشمولة بالهدنة المتفقة عليها مؤخرًا في السويد.

ومن المقرر أن تعقد الأمم المتحدة اجتماعًا بين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة اليوم الأربعاء، لبحث سحب القوات من مدينة الحديدة، وثلاثة موانئ بموجب اتفاق الهدنة الذي تم إبرامه خلال المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة في السويد الأسبوع الماضي، وهي الأولى منذ أكثر من عامين.