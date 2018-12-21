مجلس الأمن يوافق على نشر فريق لمراقبة الهدنة في اليمن

وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بالإجماع، على نشر فريق دولي لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة باليمن، وذلك بعد أيام من الخلافات بين الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا.

وفوض مجلس الأمن المؤلف من 15 بلدًا، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش بنشر فريق لمدة شهر مبدئيًا؛ لمراقبة ودعم وتسهيل تنفيذ الاتفاق بين الطرفين.‎

وبعد محادثات سلام استمرت أسبوعًا برعاية الأمم المتحدة في السويد، وافقت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية على وقف القتال في المدينة المطلة على البحر الأحمر، وسحب كل الوحدات المقاتلة.

وبدأ سريان الهدنة يوم الثلاثاء.