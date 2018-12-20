خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة

قالت مصادر محلية في مدينة الحديدة، إن مليشيات الحوثي، واصلت فجر الخميس، قصفها المدفعي من وسط المدينة مستهدفة مواقع تسيطر عليها القوات المشتركة في ضواحي الحديدة.

وأكدت المصادر في حديث لـ”إرم نيوز” أن “المليشيات الحوثية لم تلتزم قط باتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، منذ سريانه الثلاثاء الماضي، وتستمر في خرقه حتى فجر يوم الخميس، دون تدخل الأمم المتحدة، التي رعت الاتفاق خلال مشاورات السلام اليمنية بالسويد الأسبوع المنصرم”.

وذكر المركز الإعلامي لـ”ألوية العمالقة” المقاتلة ضمن القوات اليمنية المشتركة، على صفحته في “فيس بوك” مساء الأربعاء، أن “المليشيات الحوثية تكثف قصفها الصاروخي والمدفعي على مواقع قوات ألوية العمالقة، منذ الصباح، وتواصل خرقها للهدنة”.

وأضاف المركز أن “ألوية العمالقة أكدت التزامها بعدم الرد حتى اللحظة، لكنها حذرت من استمرار القصف وإطلاق النار من قبل الحوثيين على مواقعها، مهددة بالرد على مصادر النيران تلك، وبشكل عنيف”.

وفي خرق آخر للهدنة، أطلق قناصة الحوثيين، مساء الأربعاء، النار على حافلات تقل عائلات في مديرية حيس بعد الانتهاء من حفل زفاف أحد أفرادها، ما أسفر عن إصابة امرأة ورجل، بإصابات بالغة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن مستشفيات مدينة الخوخة، المحاذية لمديرية حيس، استقبلت الأربعاء، 8 مدنيين آخرين أصيبوا برصاص قناصة وقذائف أطلقتها مليشيات الحوثيين على مديريتي حيس والدريهمي.