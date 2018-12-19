التحالف العربي يحذر من انهيار هدنة الحديدة

اتهم التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية المتمردين الحوثيين، الأربعاء، بخرق اتفاق الهدنة في الحديدة، محذرًا من انهيار وقف اطلاق النار في حال استمرت هذه الخروقات ولم تتدخّل الأمم المتحدة سريعًا.

وقال مصدر في التحالف لوكالة فرانس برس إن المتمردين خرقوا الاتفاق في 21 مناسبة منذ بدء سريانه منتصف ليل الاثنين / الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الاتفاق قد “يفشل” بسبب هذه الخروقات “وتأخر” الأمم المتحدة في بدء الإشراف على الهدنة.

وأكد الجيش اليمني، الأربعاء، التزامه بالهدنة في الحديدة، متهمًا مسلحي الحوثي بتنفيذ عدة خروقات في المحافظة.

وقال موقع الجيش اليمني “سبتمبر نت” إن خلية التنسيق بمركز العمليات المتقدم للمحور العسكري في الحديدة، رصدت قيام الحوثيين، باختراق الهدنة في أكثر من 6 جبهات.

وأضاف أن الحوثيين في محور الحديدة اخترقوا الهدنة بإطلاق مقذوفات على مديرية الدريهمي ومنطقة كيلو 10 من قرية العيسى شمال الحديدة، ولم يتم الرد عليها من قبل الجيش الوطني التزامًا بالهدنة.

وأفاد الموقع بأن الحوثيون قاموا باختراق الهدنة بـ4 جبهات في مديريات حيس والفازة والتحيتا والجبلية، وتم رصد إطلاق الحوثيين 45 قذيفة هاون على الجبلية وحدها، دون رد من قبل الجيش الوطني التزامًا بالهدنة المتفق عليها.