رويترز: سماع 4 انفجارات في الحديدة باليمن في اليوم الأول لوقف إطلاق النار

قال سكان إن دوي أربعة انفجارات سمع في مدينة الحديدة الساحلية باليمن مساء اليوم الثلاثاء، اليوم الأول في وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي بين حركة الحوثي المتمردة والمتحالفة مع إيران والحكومة الشرعية في محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة.

وقال أحد السكان لرويترز إن الانفجارات بدت كقصف مدفعي.

ولم تتضح بعد، الجهة المسؤولة على الفور أو موقع الانفجارات بدقة.

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع نية الأمم المتحدة عقد اجتماع بين الأطراف اليمنية المتحاربة يوم الأربعاء، عبر دائرة فيديو مغلقة؛ لبحث سحب جميع القوات من مدينة الحديدة، وثلاثة موانئ بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي.

وقالت الأمم المتحدة إن هذا سيكون الاجتماع الأول للجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تشرف على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات.

وسوف يقود اللجنة الميجر جنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامايرت، الذي سيغادر نيويورك هذا الأسبوع ليتوجه إلى اليمن برفقة فريق.

ويدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر بشأن كيفية مراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة نشر القوات.