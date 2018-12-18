الحوثيون يواصلون خرق هدنة الحديدة ويقصفون قريةً وسوقًا للسمك

تُواصل ميليشيا الحوثي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن، والذي دخل حيّز التنفيذ في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم ألوية العمالقة الموالية للحكومة اليمنية مأمون المهجمي، إن “المسلحين الحوثيين قصفوا بالرشاشات والمدفعية الثقيلة، مواقعَ لقوات العمالقة في مدينة الحديدة”.

وأضاف المهجمي أن “الحوثيين قصفوا الثلاثاء الساعة الـ 1:30 بالتوقيت المحلي بقذائف الهاون، قرية بني مغاري، جنوب شرق مدينة الحديدة، فيما حاولوا التسلل إلى المنطقة”.

وأضاف: “خلال الساعات الماضية، أطلقوا نيران الرشاشات على مواقع قواتنا في مصانع إخوان ثابت، جنوبي الحديدة، وبين الحين والآخر يتكرَّر إطلاقُ النار، لكننا ملتزمون بتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، في تنفيذ الاتفاق”.

لكن المهجمي توعَّد أنه “في حال تكرَّرت الخروقات، فإنَّ القوات الحكومية ستردُّ على مصادر إطلاق النيران”.

وفي مدينة حيس، قصف الحوثيون بقذائف الهاون سوقَ السمك، الساعة الـ 11:30 بالتوقيت المحلي، وفق ما قاله القائد العسكري في ألوية تهامة، عبده حزام.

وأضاف حزام أن “الحوثيين خرقوا الهدنة، وأطلقوا نيران الرشاشات الثقيلة على مواقعنا في ساعات الفجر، كما قصفوا المدينة بعدد من قذائف الهاون، ظهر الثلاثاء، إحداها استهدفت سوق السمك”.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي القتال في مدينة ومحافظة الحديدة، غربي اليمن، الذي رعته الأمم المتحدة في مشاورات السويد الخميس الماضي، دخل حيّزَ التنفيذِ في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.

واختتمت الخميس الماضي، جولة مشاورات بين طرفي النزاع اليمني، اتفقا خلالها على ملفي الأسرى والحديدة، وتوصلا إلى تفاهمات حول ملف تعز، بينما أخفق الطرفان في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي، ومطار صنعاء.