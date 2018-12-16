رسميًا.. وقف إطلاق النار في الحديدة يبدأ فجر الثلاثاء

قال وزير الخارجية اليمنية خالد اليماني، اليوم الأحد، إن سريان اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، غرب البلاد، سيبدأ فجر الثلاثاء المقبل.

وأضاف اليماني، خلال مقابلة تلفزيونية بثتها قناة “اليمن” الفضائية الرسمية، أن الاتفاق يقضي “بانسحاب كل الميليشيات والمشرفين (الحوثيين) من موانئ الحديدة”.

وأكد اليماني، أن “القوات الحكومية ستنسحب إلى الأطراف الجنوبية والشرقية من المدينة”، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار يبدأ في الساعة صفر من يوم 18 (الثلاثاء) من الشهر الجاري.

وقال اليماني إن الموانئ ستُدار من قبل سلطات موانئ البحر الأحمر بحالتها في العام 2014، وليس من قِبل السلطات المستحدثة.

وأضاف أنه “يحق للدولة إعادة الكوادر التي تم إبعادها (من قبل الحوثيين) وإحلال الميليشيات بدلًا عنها”.

وحول تواجد قوات أممية مستقبلًا في الحديدة، قال اليماني:”إن أي تواجد لا يتطابق مع القوانين الدولية والقانون اليمني سيكون تواجدًا غير مرغوب فيه”.

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبدى تفهمه لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عدم تواجد دائم لقوات أممية في الحديدة.