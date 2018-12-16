ألوية العمالقة تتهم الحوثيين بخرق هدنة الحديدة

اتهمت ألوية العمالقة الجنوبية، المشاركة في العمليات العسكرية بمدينة الحديدة، اليوم الثلاثاء، ميليشيا الحوثي بخرق الهدنة التي تم الاتفاق عليها برعاية أممية.

وقال وضاح الدبيش الناطق باسم ألوية العمالقة “إن ميليشيا الحوثي شنّت في اليومين الماضيين قصفًا عنيفًا بقذائف الهاون على الأحياء السكنية”.

وأضاف الدبيش”أن الانقلابيين واصلوا حشد مقاتليهم إلى داخل الحديدة، كما قاموا بنشر عناصرهم في أحياء وشوارع المدينة تحديدًا في مراكز الشرطة، وإحلالهم بدلًا عن أفراد الأمن الحقيقيون”.

وأشار إلى أن ذلك “يأتي في محاولة من الانقلابيين لإيهام الأمم المتحدة بأن هؤلاء يمثلون أفراد الأمن الداخلي لمحافظة الحديدة، وبالتالي يحق لهم البقاء في الحديدة، بحسب اتفاق السويد”.

وفي سياق متصل أشارت تقارير إخبارية محلية إلى “اندلاع اشتباكات عنيفة في الحديدة بين القوات اليمنية المشتركة وعناصر الحوثيين”.

ونقل موقع عدن الغد المحلي، عن مصدر في القوات الحكومية، قوله “إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 29 مسلحًا على الأقل بينهم 22 عنصرًا من ميليشيات الحوثي”.

وأشار المصدر إلى أن القوات الحكومية “أسرت سبعة عناصر من ميليشيات الحوثي خلال معارك في الدريهمي جنوب الحديدة”.